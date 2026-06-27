Laprida incorporó el primer mamógrafo que funciona en un CAPS

El nuevo equipo de alta tecnología fue instalado en el mini hospital de la zona norte de Comodoro Rivadavia. También se anunció la incorporación de un traumatólogo.

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este sábado la puesta en funcionamiento del primer mamógrafo instalado en un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la provincia, ubicado en el Mini Hospital del barrio Laprida de Comodoro Rivadavia, una incorporación que permitirá fortalecer la capacidad diagnóstica del sistema sanitario, ampliar la cobertura del programa de detección precoz del cáncer de mama y acercar estudios de alta calidad a los vecinos de la zona norte de la ciudad.

Acompañaron al mandatario provincial el secretario de Salud, Sergio Wisky; la subsecretaria de Hospitales, Romina Galarza; el secretario de Vinculación Ciudadana, Guillermo Almirón; el presidente del Centro de Jubilados y Pensionados del Petróleo y Gas Privado, Mario “Chorizo” Quinteros; el director del Mini Hospital, Dr. Iván Martínez; concejales, equipos de salud y vecinos de los cuatro barrios circundantes.

INVERSIONES EN SALUD

Durante la recorrida, Torres aseguró: “lugares como este son importantísimos para reducir las derivaciones o acortar el camino hacia el Hospital Regional, pero hay cuestiones de media o alta complejidad para las cuales es estratégico que se sigan haciendo en el hospital; por eso estamos llevando adelante una inversión de más de $2 mil millones para dejarlo como corresponde, con una sala de espera adecuada, quirófanos en condiciones y nueva infraestructura, como el primer resonador del sistema público de salud”.

En el mismo sentido, destacó: “vamos a tener el Hospital Regional que Comodoro Rivadavia se merece”.

Sostuvo: “son obras necesarias que llegan a la gente, sobre todo al sector más vulnerable, que es el que más necesita del sistema público de salud”.

“En este momento económico difícil a nivel nacional, el sistema de salud público tiende a crecer; y lejos de quejarnos y ‘patear la pelota afuera’, tenemos que estar preparados, ser creativos y darle mayor importancia a quien más lo necesita, que son los segmentos más vulnerables, que utilizan la salud pública, y también nuestros jubilados”, expresó el mandatario.

EL PRIMERO EN UN CAPS

El secretario de Salud del Chubut, Sergio Wisky, explicó que “el cáncer de mama es la principal causa de mortalidad por cáncer en mujeres, por eso este mamógrafo representa un paso fundamental: es la primera vez que un equipo de estas características, que normalmente funciona en hospitales de mayor complejidad, se incorpora a un centro de atención primaria”.

“Las pacientes mayores de 40 años o con antecedentes solamente tendrán que acercarse al CAPS, solicitar un turno y realizarse la mamografía”, precisó el funcionario, quien destacó que “es un privilegio para Chubut poder contar con este mamógrafo en un lugar tan querido por la comunidad como este centro de salud”.

CAPACIDAD DIAGNÓSTICA

La puesta en funcionamiento del sistema de mamografía digital permitirá fortalecer la capacidad diagnóstica de la red sanitaria provincial mediante la descentralización de prestaciones de alta complejidad.

El mamógrafo digital directo FUJIFILM AMULET Innovality ampliará la cobertura del programa de detección precoz del cáncer de mama, facilitará el acceso oportuno a estudios mamográficos de calidad, reducirá las derivaciones hacia el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia y acercará estas prestaciones a los vecinos de la zona norte de la ciudad.

Además, el equipo permitirá realizar mamografía digital directa (2D), tomosíntesis mamaria (3D), estudios con magnificación y biopsias estereotáxicas guiadas por imágenes, incorporando tecnología de última generación para el diagnóstico temprano de la enfermedad.

NUEVO TRAUMATÓLOGO

Al dirigirse a los presentes, el go debernador expresó que “nosotros los escuchamos a ustedes a la hora de tomar decisiones. No se trata solamente de infraestructura o de equipamiento; también hay recursos humanos y una demanda histórica que era poder contar con un traumatólogo, por eso quiero confirmar que el barrio Laprida va a contar con uno”.

COBERTURA AMPLIADA

El director del centro de salud, Dr. Iván Martínez, puso en relieve que “después de tanta lucha, estar hoy acá celebrando con nuestro hospital es algo muy importante” y destacó que la incorporación del mamógrafo “permitirá acercar servicios a los cuatro barrios que forman parte del área programática del CAPS y ampliar significativamente las prestaciones”.

OBRA DE ADECUACIÓN

Para la instalación del nuevo equipamiento fue necesaria una adecuación integral del Servicio de Mamografía, que incluyó obras civiles, renovación de instalaciones eléctricas y sanitarias, construcción del área de monitoreo y visualización, incorporación de blindajes radiológicos, climatización, iluminación específica y todas las condiciones técnicas necesarias para garantizar el funcionamiento seguro del equipo.

Como resultado de estas intervenciones, el servicio cuenta con sala de mamografía, área de comando y adquisición de imágenes, sala de informes y visualización, sanitarios, instalaciones dedicadas y las condiciones edilicias requeridas para brindar una atención segura y de calidad.