Provincia destinó $70 millones a equipamiento de alta tecnología para el Hospital Regional

El Gobierno del Chubut incorporó una central de monitoreo, siete monitores multiparamétricos y un videobroncoscopio para los servicios de Terapia Intensiva de Adultos y Cirugía del nosocomio de Comodoro Rivadavia.

El Hospital Regional “Dr. Víctor Manuel Sanguinetti” de Comodoro Rivadavia sumó nuevo equipamiento de alta tecnología mediante una inversión provincial de alrededor de $70 millones. La incorporación apunta a ampliar las herramientas disponibles para la atención de pacientes críticos y fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios de Terapia Intensiva de Adultos y Cirugía.

El secretario de Salud del Chubut, Sergio Wisky, encabezó la entrega durante una visita al nosocomio, acompañado por los subsecretarios de Hospitales, Romina Galarza, y de Finanzas y Administración, Nicolás Jasin. También mantuvo un encuentro de trabajo con el director general del Hospital Regional, Iván Martínez, y otros integrantes del equipo directivo, además de dialogar con personal de Cirugía y residentes de salud.

Para Terapia Intensiva de Adultos se incorporaron una Central de Monitoreo y siete Monitores Multiparamétricos Mindray, con una inversión de $47.650.500. El sistema permite integrar en una única red la vigilancia de los pacientes internados y centralizar, en tiempo real, la información de los monitores de cabecera.

La Central de Monitoreo funciona como nodo de supervisión del servicio y permite al personal médico y de enfermería visualizar simultáneamente los parámetros de los pacientes desde un único puesto de control. También posibilita la visualización remota mediante ViewStations, Workstations y smartphones, además de la exportación de datos hacia los sistemas de Historia Clínica Electrónica y admisión-alta.

Dentro del equipamiento adquirido se encuentran cuatro Monitores Multiparamétricos UMEC120, por un valor total de $27.600.000, destinados a pacientes de mayor complejidad y riesgo hemodinámico. Estos equipos permiten medir parámetros básicos, capnografía, presión invasiva y gasto cardíaco. A ellos se suman otros tres monitores del mismo modelo, con medición de parámetros básicos, que demandaron una inversión de $8.100.000.

El Servicio de Cirugía también recibió un videobroncoscopio/nasolaringoscopio portátil HugeMed, modelo VL3S–M52, equipado con tecnología de imagen de alta resolución. La adquisición demandó una inversión de 19.000 dólares e incluye capacitación, reprocesamiento para el personal a cargo, instalación y puesta en funcionamiento.

El dispositivo será destinado al Servicio de Cirugía de Tórax y permitirá la visualización directa de la vía aérea y la realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Su incorporación busca fortalecer las condiciones de atención para pacientes de mayor complejidad.

Según destacaron integrantes de los servicios y residentes durante la visita, el nuevo equipamiento representa una mejora para la capacidad de respuesta y la calidad de atención del Hospital Regional.