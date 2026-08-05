La herramienta comenzará a implementarse en los establecimientos que cuenten con Historia de Salud Integrada. En una primera etapa estará destinada a pacientes con cobertura pública exclusiva que reciban medicación de uso ambulatorio.

Los hospitales de Chubut suman la receta digital para agilizar el acceso a medicamentos

El Gobierno del Chubut pondrá en marcha en los próximos días la Receta Digital en los hospitales que trabajen con el sistema de Historia de Salud Integrada (HSI), una medida orientada a modernizar el funcionamiento del sistema sanitario público y optimizar la atención de los pacientes.

La implementación estará a cargo de la Secretaría de Salud provincial, que habilitará un módulo específico para que los profesionales prescriptores puedan emitir recetas electrónicas directamente desde la plataforma.

En esta primera etapa, la herramienta se utilizará para la prescripción de medicamentos de uso ambulatorio destinados a personas con cobertura pública exclusiva. La entrega de la medicación se realizará a través de las farmacias intrahospitalarias de los establecimientos alcanzados por el sistema.

De esta manera, los pacientes que se atiendan en hospitales que cuenten con Historia de Salud Integrada podrán acceder a sus medicamentos de manera rápida y segura, mientras que el nuevo esquema también contribuirá a optimizar los procesos médicos y administrativos dentro de los efectores de salud.

Desde la Secretaría de Salud informaron que los hospitales donde se habilitará la Receta Digital ya fueron notificados. Actualmente, los profesionales avanzan con el registro y la validación de sus datos personales para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Como parte de las medidas de seguridad previstas, será obligatorio contar con un doble factor de autenticación activo, un mecanismo destinado a validar la identidad de los profesionales y resguardar el acceso a la plataforma.