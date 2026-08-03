El Ciclo de Educación Diabetológica vuelve este martes 4 de agosto con una jornada abierta y gratuita. La propuesta estará centrada en la importancia de las vacunas para prevenir infecciones y está destinada a personas con diabetes, familiares y cuidadores.

El Hospital Alvear retoma sus talleres para personas con diabetes

La Unidad de Diabetes del Hospital Zonal Alvear de Comodoro Rivadavia retomará este martes su Ciclo de Educación Diabetológica, una iniciativa que busca acercar información y herramientas prácticas para el cuidado cotidiano y la prevención.

El regreso será con el taller “Protégete todo el año: vacunas para personas con diabetes”, que pondrá el foco en la vacunación como parte del cuidado integral de quienes conviven con esta enfermedad.

Desde la organización explicaron que las personas con diabetes pueden presentar un mayor riesgo frente a determinadas infecciones y, por ese motivo, el encuentro buscará despejar dudas y brindar información sobre la importancia de mantener actualizado el esquema de vacunación.

La capacitación estará a cargo de la Lic. Daniela Cocha, educadora en Diabetes y enfermera vacunadora del Hospital Zonal Alvear.

El ciclo comenzó en abril y a lo largo de sus diferentes encuentros ya abordó cuestiones como conceptos generales sobre diabetes, actividad física, alimentación y utilización de medicamentos. La intención es continuar incorporando temáticas que permitan fortalecer el autocuidado y la prevención.

Cuándo y dónde será el encuentro

La actividad se realizará este martes 4 de agosto, a las 10:30 horas, en el Auditorio del primer piso del Hospital Zonal Alvear, ubicado en Juan Ramón Balcarce 1240, barrio General Mosconi.

La participación es libre y gratuita, no requiere inscripción previa y está abierta tanto a personas con diabetes como a familiares y cuidadores interesados en incorporar herramientas para acompañar el tratamiento y la prevención.