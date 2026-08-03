Detienen a una joven luego de un tiroteo en las 1311 Viviendas

El que disparaba huyó, pero abandonó a una acompañante de 20 años, identificada como Thiara Geraldine P.

Una intensa persecución policial se desató durante la madrugada de este lunes en la zona sur de Comodoro Rivadavia, luego de que efectivos de la Comisaría Seccional Quinta sorprendieran a un hombre realizando disparos con un arma de fuego en la vía pública.

El episodio ocurrió alrededor de la 1:30, cuando un móvil policial que se dirigía a atender otro requerimiento observó a un individuo armado sobre el bulevar de la avenida Roca, en la intersección con la calle Marinero López. Según el informe oficial, el sujeto efectuaba disparos, aunque no pudo determinarse hacia qué dirección estaban dirigidos.

Al advertir la presencia de los uniformados, el hombre abordó un Volkswagen Gol Trend blanco que se encontraba estacionado en las inmediaciones y escapó por la calle Marinero López. La persecución continuó por avenida Polonia y luego por Andrés Minoli, en el barrio Quirno Costa.

Durante la fuga, al llegar al cruce de esas calles, una mujer de 20 años descendió del vehículo y fue inmediatamente aprehendida por el personal policial. La misma fue identificada como Thiara Geraldine P. En tanto, el conductor continuó la huida hasta que logró perder de vista a los efectivos en la calle Las Violetas.

En el lugar donde fue detenida la joven, los policías secuestraron una pistola Bersa Thunder Pro calibre 9x19 milímetros, con un cartucho alojado en la recámara. Además, en el sitio donde se produjeron los disparos, la Policía realizó el levantamiento de siete vainas servidas calibre 9 milímetros, que serán incorporadas a la investigación.

La detenida quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para identificar y localizar al hombre que protagonizó los disparos y logró escapar tras la persecución.