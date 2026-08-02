Juana Antonich, madre de dos niñas, salió para una entrevista laboral y fue hallada sin vida. Su familia reclama justicia y critica la demora policial.

La convocaron a una entrevista laboral y fue hallada sin vida en la playa

Juana Mailén Antonich, de 25 años y madre de dos niñas de 1 y 6 años, se ausentó de su hogar en Mar del Plata el viernes por la tarde para concurrir a una presunta entrevista de trabajo y no volvió.

Según declaró su madre al portal 0223, la joven atravesaba una búsqueda laboral cuando fue contactada mediante Facebook. Le solicitaron que se dirigiera a un inexistente "Balneario Punta Mogotes Cero" y le pidieron una fotografía para tramitar un carnet. Un conductor de remís habría pasado por ella y, de acuerdo al testimonio familiar, en el sitio la aguardaban otros tres individuos.

Al perder comunicación, los parientes intentaron formalizar una denuncia por paradero desconocido. Su madre afirmó que en la Comisaría 16 no les tomaron la exposición y que estuvieron tres jornadas sin respuestas.

Ante eso, una amiga ingresó a la cuenta de Facebook de Juana y halló el diálogo con quien la había convocado. Desde entonces, empezaron a rastrear sus pasos por medios propios.

"Ahí investigamos nosotros: la familia, los hermanos, la mamá y una amiga. Sin respaldo policial", sostuvo María. La pesquisa los condujo hasta una playa del sur, donde uno de sus hermanos localizó el cadáver debajo de un contenedor, envuelto en una sábana.

El hallazgo conmocionó a la comunidad y disparó un pedido de respuestas inmediatas. Los allegados de Juana denuncian que, de haberse tomado la denuncia a tiempo, quizás el desenlace habría sido otro. Señalan además que la falta de intervención policial durante los primeros días fue determinante para que ellos mismos tuvieran que asumir la investigación por su cuenta.

La causa quedó en manos del fiscal de turno, quien ordenó las pericias de rigor sobre el cuerpo y la escena del crimen. Se esperan los resultados de la autopsia y el análisis de las comunicaciones digitales que mantuvo la víctima con su agresor.

Mientras tanto, la familia exige que se identifique y detenga a los responsables, y advierte que no cesarán en su reclamo hasta que se haga justicia por Juana y sus dos hijas pequeñas, que hoy quedaron huérfanas de madre.