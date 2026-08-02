Descarriló una telesilla en Caviahue y rescataron a 19 turistas

Un importante operativo de rescate se desplegó en el centro de esquí Caviahue Ski Resort, luego de que una telesilla sufriera un descarrilamiento y dejara a 19 turistas varados en el medio de elevación.

El procedimiento fue coordinado por Gendarmería Nacional, con la colaboración de los pisteros del complejo, quienes lograron evacuar a todos los ocupantes de manera segura.

A pesar del gran susto y de las difíciles condiciones climáticas, no se registraron personas heridas. El rescate se realizó en una jornada marcada por las bajas temperaturas y las intensas nevadas que afectan a la zona cordillerana de Neuquén.

El incidente ocurrió en un contexto de fuerte temporal invernal. Durante los últimos días, Caviahue registró temperaturas extremas, con sensaciones térmicas que llegaron hasta los 11 grados bajo cero, además de persistentes nevadas que complican las actividades en la montaña, informó En Contacto con la Gente.

Las autoridades no informaron lesionados y el episodio quedó bajo evaluación para determinar las causas del descarrilamiento del medio de elevación.