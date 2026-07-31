Con el objetivo de fortalecer las herramientas de prevención y promover un tratamiento responsable de una problemática de creciente preocupación, este jueves se llevó a cabo en Comodoro Rivadavia una jornada de capacitación destinada a autoridades policiales sobre el abordaje institucional y la comunicación responsable en casos de suicidio.

Capacitaron a policías en el abordaje responsable ante el suicidio

La actividad se desarrolló en el auditorio de OSDE y estuvo dirigida a comisarios, subcomisarios y oficiales de servicio de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia. La iniciativa fue organizada por la Mesa Intersectorial para el Abordaje de la Temática del Suicidio de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, en conjunto con el Ministerio Público Fiscal.

Herramientas para la prevención y el abordaje institucional

Durante la jornada se abordaron distintos ejes vinculados a la prevención del suicidio, entre ellos la sensibilización sobre la temática, el trabajo articulado entre instituciones, el marco legal vigente y las pautas para una comunicación responsable, tanto en el ámbito interpersonal como en los medios de comunicación.

La apertura estuvo a cargo del coordinador de la Mesa Intersectorial, Mike Gorosito, quien destacó la importancia del trabajo conjunto entre los distintos organismos involucrados en la prevención.

El rol de la Justicia en estos casos

Uno de los expositores fue el fiscal general Marcelo Cretton, quien explicó cómo actúa el Ministerio Público Fiscal ante las causas caratuladas como "averiguación de circunstancias de muerte".

Durante su presentación detalló el procedimiento que se lleva adelante desde la preservación del lugar del hecho y la inspección ocular, hasta la realización de la autopsia y los estudios complementarios a cargo del Laboratorio Regional de Investigación Forense.

Asimismo, indicó que, una vez agotadas las medidas de investigación y descartada la participación de terceros, las actuaciones son archivadas.

Comunicación responsable

La capacitación también contó con la participación de la licenciada Ayelén Espíndola e integrantes de la Mesa Intersectorial, quienes expusieron sobre la importancia de abordar el suicidio desde una perspectiva preventiva y libre de estigmas.

Por su parte, la asesora de Familia Carolina García y la licenciada Romina Marcos, representantes de la Defensa Pública, desarrollaron los aspectos legales vinculados a la prevención.

Finalmente, las licenciadas Eugenia Gómez Maidana y Stella Armesto brindaron una exposición centrada en la comunicación responsable del suicidio, haciendo especial hincapié en el tratamiento interpersonal y mediático de estos hechos, con el objetivo de evitar prácticas que puedan generar efectos nocivos y promover, en cambio, una información responsable y orientada a la prevención.