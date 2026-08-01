Fue encontrado en Valle C. Las pericias preliminares de la policía indican que habría fallecido por causas naturales. El cadáver fue trasladado a la morgue para la realización de la autopsia.

Hallan el cuerpo de un hombre en un zanjón

El cuerpo de un hombre de unos 50 años fue hallado, este sábado a la tarde, por un vecino detrás de la cancha de fútbol de Oeste Juniors, en el barrio Sarmiento. Según las primeras pericias no presentaba signos de violencia.

El hallazgo se produjo en un zanjón. En ese sector, un vecino del lugar descubrió el cadáver y dio aviso a la policía.

Así, personal de la Comisaría de Laprida se movilizó hacia el lugar para tomar intervención. El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Cristian Mulero, señaló que se procedió a resguardar el área y trabajaron efectivos de Criminalística junto al personal de la División Policial de Investigaciones (DPI).

Sobre las circunstancias del deceso, la autoridad policial indicó, en diálogo con El Comodorense: "se puede establecer que la persona no presentaba ningún signo de violencia, por lo que se presume que murió por alguna causa natural".

Por disposición de la fiscalía de turno, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para realizar la autopsia correspondiente.