Detuvieron a un prófugo oculto en el barrio Las Américas

Las tareas investigativas de la División de Búsqueda de Personas permitieron detectar su presencia en una vivienda de ese barrio de la zona sur de Comodoro Rivadavia.

Personal de la División Búsqueda de Personas y Capturas de la Policía del Chubut detuvo este viernes a P.R.V., de 29 años, quien se encontraba prófugo de la Justicia y registraba un pedido de captura vigente.

La localización fue posible gracias a tareas investigativas realizadas por efectivos de la División, quienes lograron establecer el inmueble donde se ocultaba el requerido, en el barrio Las Américas. De manera inmediata se implantó una consigna policial en el lugar, preservando el perímetro mientras se gestionaba la correspondiente orden de allanamiento.

Durante el operativo, el personal policial logró concretar la detención del prófugo, haciendo efectivo el pedido de captura vigente que pesaba en su contra.

El detenido fue trasladado a la Comisaría Quinta y posteriormente derivado a la Alcaidía Policial, donde comenzará a cumplir una condena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo, conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial.