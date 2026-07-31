Ya no funcionará más el local del Obelisco, la zona más transitada de la Argentina. Le Blé cerró 14 de sus 39 locales y la cadena podría desaparecer.

La recesión ya golpea al hijo de Bullrich: empiezan a cerrar locales de Tostado

Comenzaron a cerrar locales de la cadena Tostado, que maneja el hijo de Patricia Bullrich. Ya bajó la persiana una sucursal en la zona más transitada de Buenos Aires y se suman a la crisis de Le Blé, que cerró 14 sucursales.

Tostado es una de las cadenas de mayor crecimiento en la Argentina. Según su página web, cuenta con 56 locales en el país y también en Brasil, España, Italia y EEUU.

La empresa funciona con un sistema de franquicias que está a cargo de Francisco Langieri Bullrich, hijo de la senadora.

La crisis, que en Buenos Aires ya arrastró a varios restaurantes de la Guía Michelin, también llegó a las cafeterías, el negocio que más proliferó en la Ciudad en la última década.

El Tostado de Corrientes 999, frente al Obelisco, dejó de funcionar la semana pasada. Según pudo comprobar LPO, el nombre del emprendimiento desapareció de la marquesina y las persianas no volverán a abrir. "Se fueron, cerraron, ya se llevaron casi todo", explicó el empleado de un local vecino.

"Fundió el Tostado del Obelisco, vuela el consumo", ironizó El Barón del Merval. "Cerró una que estaba en Vicente López. Creo que es bear market de Tostado", agregó Lady Market, que desde hace tiempo perdió la fe en el Gobierno.

En La Plata Le Blé, la cadena que existe desde 2008 y llegó a tener 39 locales, también redujo la cantidad de sucursales.

Según publicó IProfesional, pasaron a 25 y es posible que la cadena cierre definitivamente. La firma tiene 175 cheques rechazados por más de $205 millones y la mayoría corresponde al segundo trimestre de 2026. Además, acumula más de 500 millones de pesos de deuda financiera.

En este contexto, en las últimas horas se sumó el cierre de Los Laureles de Barracas, que nació en 1893 como pulpería y que durante 137 años logró resistir a todas las crisis argentinas.