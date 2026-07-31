Roban en vivienda de barrio Saavedra mientras la dueña trabajaba

El hecho ocurrió sobre la calle Los Aromos y los vecinos reclaman más patrullajes.

La inseguridad volvió a generar preocupación entre los vecinos del barrio Saavedra luego de que delincuentes ingresaran a robar en una vivienda ubicada sobre la calle Los Aromos, a pocos metros de la sede vecinal. El hecho ocurrió el miércoles alrededor de las 8 de la mañana y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Una vecina relató que, mientras se dirigía a su trabajo, resbaló debido a la escarcha acumulada sobre la vereda y estuvo a punto de caer. En ese momento, un automóvil que circulaba por el sector se detuvo para preguntarle si se encontraba bien.

"Era una chica la que venía manejando. Abrió la puerta del auto y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, cerró la puerta y siguieron, como se ve en el video", contó.

La mujer explicó que no sospechó de la situación porque creyó que el vehículo pertenecía a algún residente del barrio. "Pensé que ese auto vivía ahí porque empezó a hacer marcha atrás para estacionar", recordó.

Horas después supo que, mientras el vehículo permanecía en el lugar, sus ocupantes habrían aprovechado para ingresar a robar en una vivienda de la cuadra. Según indicó, en el interior de la casa había niños durmiendo al momento del hecho.

La propietaria del inmueble se encontraba trabajando cuando ocurrió el robo. Al regresar, constató que los delincuentes habían violentado la puerta de ingreso y sustraído un televisor y una computadora que utilizaba para su trabajo.

"Me palanquearon la puerta, me llevaron la tele y una computadora de trabajo", lamentó la damnificada.

Tras el episodio, los vecinos solicitaron extremar las medidas de prevención y compartir información ante la presencia de vehículos desconocidos en el barrio.

"Pido que estén atentos. Si ven autos raros que habitualmente no pasan, manden urgente la patente al grupo o compartan las imágenes si tienen cámaras", expresó una de las residentes.

Asimismo, reclamó una mayor presencia policial durante las primeras horas de la mañana, al considerar que los delincuentes aprovechan ese horario para observar los movimientos de las viviendas y concretar los robos.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad también muestran el momento en que la dueña de la vivienda regresa a su domicilio, apenas instantes después de que el vehículo sospechoso abandona el lugar. El material será clave para la investigación del hecho.