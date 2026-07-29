El hombre, de 35 años, fue identificado por la Policía a partir de la descripción aportada por el encargado del local. Llevaba consigo una campera y un sweater valuados en unos 150 mil pesos.

Cayó en una parada de colectivos con ropa robada de un comercio

Un hombre de 35 años fue detenido durante la noche del martes en el centro, acusado de sustraer prendas de vestir de un comercio ubicado sobre la calle San Martín al 400.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 20, cuando personal de la Comisaría Seccional Primera que realizaba una recorrida a pie fue alertado por el encargado del local, quien indicó que el sospechoso acababa de retirarse con una campera de abrigo negra y un sweater de lana blanco, cuyo valor conjunto asciende a unos 150 mil pesos.

De acuerdo con la información aportada, el hombre se encontraba en una parada de colectivos situada en la intersección de avenida Rivadavia y Pellegrini. Con esa descripción, los efectivos se dirigieron al lugar y lograron identificarlo.

Durante la intervención, los policías constataron que el sospechoso aún tenía las prendas en su poder, por lo que fue detenido en el lugar y la mercadería quedó secuestrada para ser restituida al comercio.

Por disposición de la Fiscalía de turno, el acusado permaneció alojado en la dependencia policial hasta la audiencia de control de detención realizada al día siguiente.