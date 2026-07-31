La distribución de agua continuará sectorizada

Mientras continúan las tareas de relleno del acueducto del 99.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada informó que mientras los equipos operativos continúan trabajando en las tareas de relleno en el acueducto del '99, será necesario mantener la distribución sectorizada del servicio de agua potable. Esta modalidad permitirá administrar el recurso disponible proveniente de las reservas secundarias.

La distribución se realizará bajo el siguiente esquema:

ZONA NORTE

- Sábado 01/08 desde las 08:00hs. y por 12 hs.: Bella Vista Norte, Güemes, Sarmiento, Ara San Juan, Gesta de Malvinas, Padre Corti, René Favaloro, Centenario y Km. 5, Castelli, Covicup, Caleta Córdova, Astra y Km.18.

- Sábado 01/08 desde las 20:00hs. y por 12hs.: Próspero Palazzo, Ciudadela, Km.8, Restinga Alí, Gral. Mosconi, Saavedra, Divina Providencia y Km.17.

ZONA SUR Y CENTRAL

- Sábado 01/08 desde las 08:00hs. y por 12hs.: Centro, Pietobelli, 30 de octubre, Abel Amaya, sector de Pueyrredón, Loteo Belcastro, Jorge Newbery, Las Flores, La Floresta, San Martín, Industrial, Stella Maris, Fracción 14 y 15, Bella Vista Sur, Loteo Feijóo. El Atardecer, Loteo Pastrana, Los Arenales y 30 de octubre.

- Sábado 01/08 desde las 20:00hs. y por 12hs.: Pueyrredón, Roca, Ceferino, 9 de Julio, José Fuchs, 13 de diciembre, Humberto Beghin, sector de Stella Maris, sector de Quirno Costa, Isidro Labrador, sector de Jorge Newbery, sector de San Cayetano, Moure, Juan XXIII, Los Tres Pinos, extensión Máximo Abásolo e Isidro Quiroga.

- Domingo 02/08 desde las 08:00hs y por 12hs.: Centro, San Cayetano, San Martín, sector de Máximo Abásolo, Malvinas Argentina, Cañadón Las Leñas, Cañadón La Francesa y Los Tres Pinos.

CARGADEROS

Del mismo modo, y con el fin de asistir a la comunidad, continúan habilitados los cargaderos para facilitar el acceso al agua:

Cargaderos Zona Norte:

- Planta Santa Lucía: ubicada entre el Club Santa Lucía y el Jardín Juana Manso.

- Ciudadela: ubicado entre Ruta Nº 3 y Ruta Nº 39.

Cargadero Zona Sur:

- Avda. 10 de Noviembre y calle 714.