Concluyeron las tareas de reparación del acueducto

Ya comenzaron las tareas de relleno. De no mediar inconvenientes, este viernes por la tarde se restablecería el suministro de agua potable en Comodoro Rivadavia.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada informó que en horas del mediodía de este jueves finalizó con éxito la reparación del tramo de cañería afectado y, de manera inmediata, se procedió con las tareas de relleno del acueducto.

Posteriormente, el personal técnico inició el llenado lento y paulatino del acueducto, con el objetivo de presurizar el sistema de forma segura y controlada, una etapa fundamental para asegurar el correcto funcionamiento del sistema acueducto.

De no mediar imprevistos, este viernes por la tarde se restablecería el suministro en Comodoro Rivadavia luego de que el corte del servicio iniciado el miércoles debió extenderse por otras 24 horas.