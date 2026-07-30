Comodoro ya disfruta la XIII Feria del Libro

Bajo el lema “Más libros, más libres – Memoria, Verdad y Justicia”, el mayor encuentro cultural del interior del país, se desarrollará hasta el domingo 9 de agosto en once sedes, distribuidas por el casco céntrico de la ciudad. Están previstas más de 750 actividades libres y gratuitas, entre charlas, talleres, presentaciones de libros y espectáculos artísticos. “La cultura es la base fundamental del crecimiento de una sociedad”, destacó el intendente.

La apertura oficial de la XIII Feria Internacional del Libro, tuvo lugar este jueves en el Centro Cultural, y contó con la presencia del intendente Othar Macharashvili; la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; el diputado nacional José Glinski; la intendente de Rada Tilly, Mariel Peralta; el rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, doctor Gustavo Fleitas; miembros del gabinete municipal; concejales de nuestra ciudad, Rada Tilly y Coyhaique; y legisladores provinciales.

Asimismo, participaron la cónsul de Chile, Daniela Briones; los referentes de Relaciones Institucionales de Pan American Energy y PECOM, Juan Tacari y Roxana Sandoval, respectivamente; el presidente de la Sociedad Rural Comodoro Rivadavia, Andrés Fajardo; la responsable del proyecto de investigación de festivales literarios de Argentina, procedente de Bélgica, Elisabeth Goemans; autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; representantes de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada; y referentes del ámbito educativo, cultural, social y bibliotecario.

En su discurso, Othar Macharashvili, puso en valor el trabajo colectivo que hizo posible una nueva edición de la Feria del Libro y reconoció el esfuerzo “de la Secretaría de Cultura y de las distintas áreas municipales involucradas en la organización, que colaboraron en la realización de esta hermosa Feria del Libro 2026”.

En esa línea, resaltó el crecimiento que ha experimentado la propuesta desde sus inicios hasta consolidarse como un evento de referencia en la región. “Estamos orgullosos porque esta Feria es la más importante en el ámbito del interior del país. Esto no se logra de un día para otro, sino que se viene construyendo como sociedad”, señaló, al remarcar que la comunidad hizo propio el evento, que hoy convoca a visitantes de toda la Patagonia argentina y chilena.

Del mismo modo, reivindicó el papel de la cultura como un factor esencial para el desarrollo social, al afirmar que “la cultura es la base fundamental del crecimiento de una sociedad. Estos valores se deben construir y esa construcción la hacemos entre todos”.

Para finalizar, el intendente convocó a sostener el trabajo conjunto en favor de la ciudad y ratificó el compromiso de la gestión municipal de “continuar acompañando a los vecinos y fortaleciendo las políticas públicas, aun en estos momentos difíciles”.

LA CULTURA COMO DERECHO

Liliana Peralta recalcó que uno de las principales metas de la Feria del Libro es “promover la formación de nuevos lectores y escritores”. En ese sentido, expresó su satisfacción por la participación de las nuevas generaciones en cada edición del evento, lo que “muestra que vamos cumpliendo con nuestros objetivos”.

Continuando en ese tenor, agradeció el acompañamiento del intendente, “por apostar siempre a la cultura”, de las empresas patrocinadoras y del personal de la Secretaría de Cultura y de las distintas áreas municipales, como así también de cada uno de los que hicieron posible la realización del evento. Además, invitó a los vecinos a participar de las actividades previstas durante los once días de la Feria, al señalar que fueron pensadas “no solamente para los lectores de siempre, sino también para aquellos jóvenes que inician el tránsito hacia la lectura, el conocimiento y de aprender jugando".

Finalmente, la funcionaria subrayó el valor estratégico de la cultura para el desarrollo de nuestra ciudad y sostuvo que la Feria del Libro nació como una apuesta al futuro de la ciudad. “Hoy, Comodoro Rivadavia, reafirma que la cultura es un derecho, no un lujo ni un gasto. Es una inversión”, enfatizó, al tiempo que coincidió con el intendente en que “la cultura y la educación son pilares para el desarrollo de una sociedad”.

PROPUESTAS EN INVITADOS

La XIII Feria Internacional del Libro, declarada de interés nacional y cultural por el Honorable Senado de la Nación y de interés institucional por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, se llevará adelante bajo el lema “Más libros, más libres – Memoria, Verdad y Justicia”, un eje temático que atravesará las distintas propuestas.

La programación que se desarrollará en 11 sedes, con el Centro Cultural como espacio principal, contempla más de 750 actividades gratuitas para toda la familia, con charlas, talleres, presentaciones de libros y espectáculos artísticos, que formarán parte de una programación diversa, pensada para promover el encuentro, la reflexión y el acceso a la cultura.

Para conocer la programación completa, los interesados pueden consultar las redes de la Feria del Libro, @feriadellibrocr; de la Secretaría de Cultura, @secretariadeculturacr; o bien visitar el sitio web https://cultura.vivamoscomodoro.gob.ar/ferialibro2026.