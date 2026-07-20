Las Guachas llevará la edición patagónica a la Feria de Editores 2026

La editorial rionegrina fue una de las dos seleccionadas por el Programa +300 km, impulsado por el Fondo Nacional de las Artes y la Feria de Editores. Recibirá apoyo económico para participar del encuentro que se realizará del 6 al 9 de agosto.

La editorial Las Guachas, con base en San Martín de los Andes y Bariloche, fue una de las dos ganadoras del Programa +300 km, una iniciativa del Fondo Nacional de las Artes (FNA) y la Feria de Editores (FED) destinada a fortalecer la participación de proyectos editoriales ubicados a más de 300 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La convocatoria seleccionó a Las Guachas, de Río Negro, y a Funga, de Santiago del Estero. La elección estuvo a cargo del director de Letras del FNA, Patricio Zunini, y del cofundador de la FED, Víctor Malumian.

Como parte del reconocimiento, cada sello recibirá un aporte de $1.000.000 para cubrir gastos de traslado, alojamiento y viáticos, además de un stand para participar en la Feria de Editores 2026, que se desarrollará entre el 6 y el 9 de agosto.

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Ediciones Las Guachas inició su trabajo hace seis años desde la Patagonia y sostiene una propuesta que concibe al libro como un objeto cultural y también afectivo. Su catálogo reúne cuatro colecciones —Prosa Guacha, Derivas Poéticas, Citar la fuente y ATP (Apta para todo público)— orientadas a visibilizar las voces de mujeres y disidencias dentro del campo literario. A través de esas publicaciones busca compartir memorias, imaginarios y resistencias del sur, promoviendo diálogos entre Wallmapu y la Patagonia para ampliar la comunidad lectora hacia otras regiones.

La directora editorial de Las Guachas, Tamara Padrón Abreu, destacó la importancia de la distinción: "Es la primera vez que participaremos en la FED, creemos que es una oportunidad de encuentro y federalización de proyectos editoriales, capaz de generar nuevas zonas de contacto y así seguir fortaleciendo el ecosistema de la edición independiente del que somos parte".