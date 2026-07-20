La central obrera iniciará las protestas este miércoles frente al Congreso junto a jubilados y coordina una serie de movilizaciones con las CTA y la UTEP contra la reforma laboral.

La CGT relanza su plan de lucha con una marcha junto a los jubilados y hasta que llegue el Papa

La Confederación General del Trabajo (CGT) pone en marcha un plan de lucha que se extenderá hasta noviembre. La primera actividad será este miércoles 22 de julio, con una movilización frente al Congreso junto a organizaciones de jubilados.

La decisión fue consensuada con las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que coordinarán las distintas medidas previstas para los próximos meses en rechazo a la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional. El relanzamiento del plan de lucha forma parte de una estrategia conjunta que las centrales sindicales venían analizando desde hace semanas.

En ese contexto, la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación presentada por la CGT y dejó vigentes los artículos cuestionados de la Ley de Modernización Laboral. Mientras la discusión sobre la constitucionalidad de la norma continuará en los tribunales, la reforma seguirá en aplicación.

El cronograma de protestas contempla una nueva movilización el 7 de agosto, en el marco de la tradicional marcha de San Cayetano organizada por la UTEP, que coincidirá con la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Durante la tercera semana de agosto, las organizaciones sindicales prevén concentrarse frente al Ministerio de Economía para reclamar por la situación económica y el creciente endeudamiento de las familias y de las pequeñas y medianas empresas. Además, impulsarán una movilización el 2 de septiembre, en el Día de la Industria, con el objetivo de visibilizar la situación que atraviesan el sector productivo y el empleo.

Las centrales obreras también confirmaron su participación en la Semana Social organizada por la Comisión Episcopal Argentina, que se desarrollará entre el 4 y el 6 de septiembre en Córdoba.

El plan de lucha se mantendrá hasta noviembre, cuando está prevista la visita del papa León XIV al país. En ese marco, desde la CTA Autónoma plantearon la posibilidad de convocar a una gran movilización acompañada por un paro general si no hay cambios en el rumbo económico del Gobierno.