Granja Tres Arroyos hace una "parada programada" de dos semanas en su planta de Río Cuarto

Es una de las principales empresas avícolas del país y atraviesa desde hace tiempo dificultades por caída de consumo y pérdida de mercados de exportación.

Granja Tres Arroyos, una de las principales empresas avícolas de la Argentina, paralizará durante dos semanas la actividad de su planta de Río Cuarto, Córdoba, en medio de la crisis financiera que atraviesa y de las negociaciones para reestructurar su deuda.

La medida alcanza a los 350 trabajadores del establecimiento Avex. Desde la compañía señalaron que se trata de una “parada programada” que fue planificada con anticipación y coordinada con el personal y el sindicato.

La empresa también indicó que los salarios no presentan nuevos atrasos, aunque reconoció que se abonan en cuotas, de acuerdo con un cronograma que se aplica también en el resto de las plantas del grupo.

Granja Tres Arroyos, que llegó a ser la mayor procesadora de pollos del país, enfrenta desde hace más de un año una profunda crisis provocada, según la firma, por la caída del consumo interno, la pérdida de mercados de exportación y las dificultades financieras.

En diciembre de 2024 había solicitado la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la Secretaría de Trabajo de la Nación. La compañía vinculó entonces sus problemas con el impacto de la influenza aviar y el cierre del mercado chino, uno de los principales destinos de las exportaciones del sector.

Durante los últimos años, el grupo avanzó con cierres, suspensiones, reducción de jornadas laborales y desvinculaciones. En 2024 cerró su planta de Tristán Suárez, donde fueron despedidos 200 de los 270 trabajadores, mientras que en noviembre de 2025 clausuró definitivamente el establecimiento Becar, ubicado en Concepción del Uruguay, aunque trasladó a sus empleados a otra planta cercana.

La empresa pasó de tener cerca de 7.000 trabajadores y procesar alrededor de 700.000 pollos diarios a reducir considerablemente su personal y registrar momentos en los que la faena descendió hasta las 200.000 aves por día.

En otras plantas se aplicaron esquemas de actividad reducida para evitar despidos masivos. En Concepción del Uruguay, por ejemplo, se estableció una semana laboral de cuatro días, mientras que en La Lonja la producción quedó limitada a tres jornadas semanales. En paralelo, retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y otras desvinculaciones provocaron la pérdida de unos 400 puestos laborales.

Una deuda millonaria

La paralización temporal de la planta cordobesa se produce mientras Granja Tres Arroyos negocia con sus acreedores la reestructuración de un pasivo estimado en 350,9 millones de dólares.

El plan contempla quitas de hasta el 75 por ciento del capital adeudado, plazos de pago de hasta siete años y la venta de al menos cinco activos considerados no estratégicos.

El grupo está integrado por Granja Tres Arroyos, Wade y Avex. Desde 2022, la multinacional estadounidense Tyson Foods posee el 34 por ciento de las acciones.

La compañía aseguró que busca alcanzar una solución que le permita continuar operando en el país y preservar los puestos de sus más de 5.000 empleados. Su plan de recuperación proyecta volver a superar una faena de 400.000 aves diarias durante los próximos nueve meses, aunque esa cifra todavía se encuentra lejos del máximo histórico de 760.000 pollos por día.