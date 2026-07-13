Un cardiólogo gana hoy en Argentina 1.600.000 pesos

El cardiólogo Mario Fitz Maurice expuso en La Noche de Mirtha las dificultades que atraviesa el sistema público de salud por la falta de profesionales y los bajos salarios.

Durante su participación en La Noche de Mirtha, el pasado sábado, el cardiólogo Mario Fitz Maurice advirtió sobre la escasez de recursos humanos en los hospitales públicos y sostuvo que esa problemática representa uno de los principales desafíos del sistema sanitario.

El especialista señaló que, además del déficit de profesionales, también falta personal administrativo, lo que dificulta la resolución de numerosas tareas cotidianas. En ese sentido, explicó que la incorporación de tecnología por sí sola no alcanza si no hay trabajadores capacitados para operarla.

"Podés tener un tomógrafo que anda bien, pero si no hay una persona que lo maneje o hay muy pocas, se hace difícil", expresó.

Fitz Maurice atribuyó la falta de médicos a los bajos salarios que ofrece el sistema público. Según indicó, un cardiólogo que trabaja entre seis y ocho horas diarias percibe alrededor de 1.600.000 pesos de bolsillo, una remuneración que, a su entender, desalienta el ingreso de nuevos profesionales a los hospitales.

"Los concursos están, pero nadie quiere venir a un hospital", afirmó al referirse a las dificultades para cubrir las vacantes disponibles.