Los autorizaron a ver el partido y luego los echaron

Los operarios de la planta de Noetinger fueron despedidos este martes a la tarde. La empresa no dio una explicación.

“A las 12 nos retiramos por un acuerdo con la empresa para ver el partido. A las 12.30 empezaron a llegar mensajes para que fuéramos al correo a retirar el telegrama de despido", relató un operario.

La crisis que atraviesa Metalfor, en la provincia de Córdoba, sumó un nuevo capítulo este martes con el despido de unos 35 trabajadores de su planta de Noetinger.

Según denunciaron los empleados, los telegramas comenzaron a llegar minutos después de que finalizara la jornada laboral reducida, acordada para que el personal pudiera seguir el partido entre la Selección argentina y Egipto por el Mundial 2026. Hasta el momento, la empresa no difundió una posición oficial sobre las cesantías.

"A las 12 nos retiramos por un acuerdo con la empresa para ver el partido. A las 12.30 empezaron a llegar mensajes para que fuéramos al correo a retirar el telegrama de despido", relató el operario Fausto Barbero en declaraciones a Mitre Córdoba.

El trabajador aseguró que varios empleados se enteraron de la medida recién cuando intentaron ingresar este miércoles a la planta y encontraron bloqueado el acceso.

Barbero contó que tiene 21 años de antigüedad en la firma y agregó que los despidos tomaron por sorpresa al personal porque la empresa se encuentra bajo un procedimiento preventivo de crisis y existía un acuerdo que hacía prever que no habría cesantías.

"Toda una vida le dejé a la empresa. Por un mal manejo de la directiva hoy se encuentran con esta situación", expresó. También señaló que la planta de Noetinger empleaba a 146 operarios y advirtió que la pérdida de esos puestos tendrá un fuerte impacto en la economía de la localidad.

Metalfor, con sede central en Marcos Juárez, es uno de los principales fabricantes nacionales de pulverizadoras, fertilizadoras y otros equipos para el agro. En los últimos años la compañía enfrentó un deterioro financiero marcado por la caída de las ventas de maquinaria agrícola, el aumento de los costos de producción, las dificultades para acceder al crédito y la retracción de la actividad industrial.

Ese escenario derivó en la apertura de un procedimiento preventivo de crisis, una herramienta prevista por la legislación laboral para empresas que acreditan dificultades económicas y buscan reestructurar su actividad antes de aplicar medidas como suspensiones o despidos.

Mientras los trabajadores reclaman la intervención de las autoridades laborales y cuestionan el modo en que se concretaron las cesantías, todavía no se conoce la versión oficial de Metalfor sobre los despidos ni si prevé nuevas medidas en el marco del proceso de reestructuración.

Los trabajadores, por su parte, anticiparon que continuarán las gestiones sindicales y administrativas para exigir respuestas y preservar los puestos de trabajo.