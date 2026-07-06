El secretario general de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT), Alberto Cejas, aseguró que el objetivo detrás del ajuste podría ser beneficiar a la principal competidora privada que tiene la empresa.

Despidos, ajuste y el fantasma de la privatización: así impacta el recorte en Correo Argentino

Trabajadores de Correo Argentino denunciaron un fuerte ajuste en la empresa pública con el posterior objetivo de cerrar sucursales en todo el país y echar a miles de trabajadores, que engrosaron la nómina de los miles ya despedidos.

El objetivo de fondo, aseguraron los trabajadores, es el desguace del Correo Argentino y el avance hacia la privatización. De esta manera, dijeron que se busca beneficiar a las principales competidoras privadas.

Hasta ahora cerraron 300 sucursales y el objetivo es llegar a las 900 en un contexto de miles de retiros voluntarios como consecuencia de paritarias a la baja con salarios de pobreza.

Así lo explicó por Radio 750 el secretario general de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT), Alberto Cejas, quien aseguró que hay un “desmanejo” y un “desastre” gerencial.

“Con el último aumento, los salarios base pasaron de 700 a 734 pesos. Les dieron una pizza y una Coca-Cola. El promedio está en los 900 mil pesos”, aseguró.

Y añadió que esto es así “sacando a su grupo”, es decir, al grupo de funcionarios políticos que forman parte de la gerencia de la empresa.

“Porque ellos están haciendo el promedio cuando incorporan sus sueldos millonarios. Los funcionarios tienen una estructura que no tienen los de Estados Unidos. Son más de 100 personas”, denunció.

Tras lo que sumó sobre el plan de cierre: “Nosotros hasta ahora lo que sabemos son los comentarios que hay periodísticos. Pero no está alejado del vaciamiento que están haciendo”.

“Comenzó con Recursos Humanos, donde egresaron más de 7 mil personas. Y comenzaron hace un tiempo con el cierre de oficinas, dejando a localidades despobladas, violando la Constitución”, afirmó.

En este contexto, habló sobre las consecuencias que esto puede llegar a tener, sobre todo en un contexto electoral, donde el Correo Argentino cumple una tarea central.

“Yo no me imagino un proceso electoral con un operador privado. No me imagino el desastre que puede ser”, afirmó. Y lo hizo a la par en la que no negó que todo esto pueda ser un plan para beneficiar a las empresas competidoras.

Un plan que, dijo, “no es de este Gobierno” sino que “ya viene del anterior”. “Quienes están haciendo el trabajo sucio son los que entraron como progresistas de la mano de La Cámpora y hoy son más libertarios que Milei”, denunció.

Página12