"No quiero ser Favaloro": director de una clínica de Quilmes lanzó un dramático pedido de ayuda

"No se puede financiar la salud a costa del vaciamiento económico, financiero, anímico y emocional de quienes brindamos el servicio. No quiero ser Favaloro. Quitarse la vida para que una institución sobreviva no puede, bajo ninguna circunstancia, ser el camino", remarcó el médico.

Ezequiel López, director de la Clínica Belgrano de Quilmes, decidió publicar una extensa carta abierta donde habla de la crítica situación económica que vive la institución que encabeza, remarcando “no quiero ser Favaloro”, en referencia al reconocido cardiocirujano que el año 2000 se quitó la vida ante los apremios financieros que enfrentaba su fundación.

El médico comenzó remarcando que “hay hechos de nuestra historia que deberían funcionar como un límite infranqueable, desde lo institucional y lo humano. Sin embargo, a casi 26 años de aquel tiro al corazón que nos enlutó para siempre, la historia parece empecinada en repetirse, pero esta vez de forma silenciosa, afectando a cientos de prestadores de salud que hoy sostenemos el sistema médico actual".

En ese punto, reconoció estar “agotado de combatir contra el sistema”.

A continuación, expresó: “Realizo este pedido de ayuda con la urgencia de quien ve cómo la falta de pago, el ahogo financiero, los plazos de pago alargados y la falta de actualización de los valores de las prestaciones nos acercan al abismo”.

Para luego recordar que “detrás de cada cápita y de cada prestación hay sueldos de personal de salud, insumos dolarizados, mantenimiento edilicio y, por sobre todo, la vida y la dignidad de miles de pacientes que merecen una atención de excelencia”.

El director afirmó que muchos médicos quieren seguir el camino que recorrió Favaloro, como ser humano y profesional, pero eso genera una contradicción terrible: “La realidad actual nos enfrenta a una paradoja perversa y dolorosa. Es inadmisible que seguir sus pasos en el cuidado de los más vulnerables nos condene a compartir también su final”.

El médico envíó un mensaje contundente: “Quiero honrar su vida, no verme obligado a repetir su tragedia. Así, no quiero ser Favaloro”.

Para luego sumar: "La vocación médica y el compromiso con la comunidad tienen un límite: la viabilidad de seguir existiendo. No se puede financiar la salud a costa del vaciamiento económico, financiero, anímico y emocional de quienes brindamos el servicio. No quiero ser Favaloro. Quitarse la vida para que una institución sobreviva no puede, bajo ninguna circunstancia, ser el camino".

El doctor cerró su mensaje remarcando: "No debemos ni podemos desaparecer en el anonimato de un pasillo gris de la seguridad social donde la miope burocracia es incapaz de ver como sus torpes decisiones pueden tirar por la borda el empleo de 200 personas y los 65 años de sacrificio que llevaron construir una Clínica. Toda esa maldita y sucia burocracia no debe ganarle nunca más a la medicina".

Quién fue el doctor René Favaloro

René Favaloro nació el año 1923 en La Plata y se formó como médico en la Universidad Nacional de esa ciudad. Tras recibirse, trabajó 12 años en Jacinto Arauz, La Pampa, donde, junto a su hermano, también médico, levantó un centro asistencial, organizó un banco de sangre y bajó de manera drástica la mortalidad infantil, las infecciones en los partos y la desnutrición.

Viajó a Estados Unidos en 1962 para hacer una especialización en la Cleveland Clinic. Cinco años después, empezó a pensar en usar la vena safena en la cirugía coronaria. La estandarización del llamado bypass o cirugía de revascularización miocárdica fue el gran hito de su carrera, que le permitió obtener un reconocimiento internacional y salvar, literalmente, millones de vidas.

Regresó a la Argentina en 1971 y en 1975 creó la Fundación que lleva su nombre, dedicada a la asistencia, la investigación y la educación. Por su trabajo, recibió decenas de premios y reconocimientos internacionales.

A fines del año pasado, la Ciudad de Buenos Aires le rindió homenaje con una escultura en su honor emplazada en la Plaza Paseo de la Vida, barrio de Caballito. Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, remarcó: “Favaloro es un símbolo de valores que trascienden la medicina: ética, trabajo, esfuerzo y compromiso con el otro”.

Y agregó: “Para la Ciudad es un honor que su figura forme parte del espacio público como parte de nuestra memoria colectiva. Y es un orgullo además que la obra haya sido realizada íntegramente por el MOA y su equipo de profesionales”.