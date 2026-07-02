Ahora se puede elegir el día para renovar la licencia de conducir

Desde este jueves, la Dirección General de Centro de Emisión de Licencias de Conducir que depende de la Secretaría de Control Urbano y Operativo del Municipio, actualizó el turnero para la renovación de la licencia de conducir, lo que implica que el contribuyente ahora podrá elegir la fecha en que desea iniciar el trámite.

Para acceder al turno, deberá ingresar en la turnera digital que se encuentra en la página oficial de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia: www.comodoro.gov.ar.

En relación a la implementación, el director del área, Luis Carreras, explicó que antes el sistema del turnero para la renovación de la licencia era automático y fijaba un día y horario, pero “a partir de ahora los contribuyentes tienen la posibilidad de elegir la fecha, lo que les permite optimizar sus tiempos y adecuarlos a sus posibilidades”.

Con esta actualización –añadió el funcionario-, “buscamos brindar un mejor servicio, comodidad y agilidad para los usuarios porque hay vecinos que han sacado turno y no han venido, lo que imposibilitaba a otros acceder porque los cupos ya estaban reservados”.

Finalmente, el director detalló que el turno para la renovación de la licencia de conducir debe concretarse como máximo dentro de los 90 días posteriores al vencimiento, al tiempo que indicó que dicho trámite se puede realizar en la sede Centro-La Loma, ubicada en la calle Viamonte N°171; en la sede Zona Norte, sita en Avenida Fray Luis Beltrán y Gregorio Mayo; y en la sede del Centro de Jubilados del Petróleo y Gas Privado, en calle San Martín 1544. En el último lugar mencionado, los adultos mayores de 65 años y/o jubilados no necesitan sacar turno porque funciona por orden de llegada para brindarles prioridad.