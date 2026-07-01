Un roce entre dos automóviles derivó en un violento episodio en San Martín y 9 de Julio. El agresor fue detenido.

Golpeó a una mujer luego de un choque en el centro de Comodoro

Un accidente de tránsito de escasa magnitud terminó con un hombre detenido luego de que agrediera físicamente a una conductora y provocara daños en su vehículo, en un hecho ocurrido este miércoles alrededor de las 13:20 en la intersección de las calles San Martín y 9 de Julio, en el centro de Comodoro Rivadavia.

De acuerdo con la información brindada por fuentes de la Comisaría Primera, el incidente se originó cuando una Ford EcoSport, conducida por una mujer, colisionó de manera accidental con un Peugeot 206 al mando de un hombre.

Tras el impacto, el conductor del Peugeot descendió de su vehículo y, según el reporte policial, golpeó de un puñetazo a la otra conductora. Luego, continuó con la agresión dañando la Ford EcoSport, provocando la rotura del parabrisas y del limpiaparabrisas.

Personal de la Dirección de Seguridad de la Policía del Chubut que realizaba tareas de patrullaje preventivo en la zona intervino de inmediato para controlar la situación y procedió a la detención del agresor.

El hombre, identificado por la policía como José Delmirio Q., de 54 años, fue trasladado a la Comisaría Primera, donde quedó alojado a la espera de la audiencia de control de detención. La Justicia deberá determinar su situación procesal en el marco de una causa por presuntas lesiones y daños.