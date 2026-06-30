El referente de La Garganta Poderosa publicó un extenso descargo tras las denuncias públicas de su expareja. Reconoció haber ejercido violencia psicológica, pidió disculpas y anunció que iniciará un tratamiento de salud mental.

Nacho Levy tras las denuncias por violencia de género: "Lo siento mucho"

Nacho Levy habló por primera vez luego de las denuncias públicas por violencia de género realizadas por su expareja, la psicóloga y sexóloga Cecilia Ce. A través de un extenso comunicado difundido en redes sociales, el referente de La Garganta Poderosa reconoció haber ejercido conductas de violencia psicológica, pidió disculpas y anunció que comenzará un tratamiento intensivo de salud mental.

El descargo llegó días después de que Cecilia Ce relatara públicamente situaciones de hostigamiento, control y maltrato emocional durante la relación. Según la denunciante, esas conductas incluían mecanismos de desgaste psicológico y privación del sueño.

En su mensaje, Levy admitió haber sostenido vínculos que definió como "emocionalmente violentos" y reconoció que muchas de esas prácticas forman parte de dinámicas que su propio espacio militante viene revisando. Al mismo tiempo, negó haber cometido delitos o haber ejercido violencia física y cuestionó algunas publicaciones periodísticas sobre el caso.

"Hay dinámicas que sí son emocionalmente violentas", sostuvo, al tiempo que asumió la responsabilidad por el daño causado y pidió perdón a quienes se sintieron afectados por su comportamiento.

El dirigente también señaló que no busca justificar sus acciones ni trasladar responsabilidades a terceros. "Lo que diga será usado en mi contra", expresó al explicar el motivo de su silencio durante los últimos días.

En la parte final del comunicado, informó que iniciará un tratamiento intensivo de salud mental y aseguró que esa será su prioridad inmediata. El texto concluye con una breve frase: "Lo siento mucho".

La publicación se conoció después de que La Garganta Poderosa activara su protocolo de género y resolviera apartar a Levy de la organización mientras se aborda la situación.

En paralelo, la actriz Gloria Carrá manifestó públicamente su apoyo a Cecilia Ce y, tras la difusión del testimonio de la psicóloga, otras mujeres compartieron en redes relatos sobre presuntas situaciones similares. La propia denunciante publicó un nuevo mensaje en el que afirmó: "Somos muchas".

Hasta el momento, las acusaciones permanecen en el ámbito público y no trascendieron denuncias judiciales formales contra Levy.

Si vos o alguien que conocés atraviesa una situación de violencia de género, podés comunicarte de manera gratuita y confidencial con la Línea 144, disponible las 24 horas.