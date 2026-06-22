Golpeó a su pareja con una pava en el barrio Quirno Costa

Un joven de 23 años fue detenido la noche del domingo en el barrio Quirno Costa, acusado de agredir físicamente a su pareja durante una discusión. Como consecuencia del ataque, la mujer sufrió una lesión en la cabeza y debió ser trasladada al Hospital Regional.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:10, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta acudieron a una vivienda de ese sector de la ciudad tras recibir un llamado que alertaba sobre un presunto caso de violencia familiar.

Al llegar al lugar, los policías se entrevistaron con la víctima, quien manifestó que, momentos antes y en el marco de una discusión, su conviviente la había golpeado con una pava. El impacto le provocó un corte en el cuero cabelludo.

Ante la evidencia de la agresión, los uniformados procedieron a la inmediata detención del sospechoso. Asimismo, solicitaron la presencia de una ambulancia, cuyo personal asistió a la mujer en el domicilio y posteriormente dispuso su traslado al Hospital Regional para una evaluación médica más exhaustiva.

En paralelo, se dio intervención a la Comisaría de la Mujer. Personal de esa dependencia se dirigió al centro asistencial con el objetivo de recibir la denuncia formal de la víctima y continuar con las actuaciones correspondientes.