Tras ser agredida por su pareja, buscó ayuda en la casa de la vecina

Fue en el barrio Pueyrredón y la víctima presentaba lesiones visibles en el cuello y el hombro. El presunto agresor quedó detenido.

Personal policial intervino este martes a las 5:55 en una vivienda del barrio Pueyrredón, tras recibir un llamado de una mujer que denunció haber sido víctima de una agresión física por parte de su pareja.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la denunciante se encontraba resguardada en la casa de una vecina, donde había buscado refugio luego del episodio de violencia. Durante la entrevista, los uniformados observaron que la mujer presentaba lesiones visibles en la zona del cuello y del hombro derecho.

Posteriormente, la víctima indicó el domicilio donde se encontraba el presunto agresor y lo identificó ante el personal policial. Ante esta situación, los efectivos procedieron a la aprehensión del hombre, quien fue trasladado a la dependencia policial y quedó alojado en carácter de detenido judicial.

En la causa tomó intervención el Ministerio Público Fiscal y la Oficina Judicial. Asimismo, la mujer fue trasladada a la Comisaría de la Mujer para formalizar la denuncia penal correspondiente y continuar con las actuaciones previstas por el protocolo de violencia de género.