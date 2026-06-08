Detuvieron a un hombre tras denuncia por violencia de género

La intervención policial se produjo durante la madrugada de este lunes luego de un pedido de auxilio. La víctima denunció que su pareja le impedía abandonar la vivienda y que había forcejeado con ella.

Un hombre de 27 años fue detenido durante la madrugada de este lunes en el barrio Cordón Forestal, en el marco de una intervención por un presunto hecho de violencia familiar.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 3 de la mañana en una vivienda ubicada sobre la calle Amanecer al 938. Personal de la Seccional Sexta acudió al lugar tras recibir un llamado telefónico que alertaba sobre una situación de conflicto dentro del domicilio.

De acuerdo con la información recabada, una mujer se comunicó para pedir ayuda luego de que una amiga le manifestara que su pareja se encontraba agresiva y le impedía salir de la casa.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron desde el exterior, a través de una ventana, una situación de forcejeo entre el hombre y la mujer. Según se indicó, el sospechoso la empujaba hacia el suelo, por lo que los policías ingresaron de inmediato a la vivienda y concretaron su aprehensión.

Posteriormente, la víctima, de 37 años, relató que el hombre había ingresado al domicilio y comenzó a forcejear con ella, impidiéndole retirarse del lugar. Ante esa situación, logró comunicarse con una amiga para solicitar asistencia.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a la espera de la audiencia de control de detención, cuya fecha y horario serán definidos por la Justicia. En tanto, la mujer fue acompañada a la Comisaría de la Mujer Zona Sur para formalizar la denuncia correspondiente.