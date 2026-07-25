Martín Menem justifica el ajuste a las personas mayores

Aseguró que su padre jubilado ya se adaptó porque "dejó de tomar su café caro".

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, generó una fuerte polémica tras declarar que su padre es jubilado y se adapta al ajuste económico dejando de comprar café caro.

Durante una entrevista radial, Martín Menem defendió la necesidad de mantener el equilibrio fiscal y aseguró que los adultos mayores "deben pensar en el futuro del país".

"Mi papá es jubilado y no se queja... dejó de tomar su café caro y ahora se compra uno más económico", lanzó el presidente de la Cámara de Diputados.

Las declaraciones de Menem fueron duramente cuestionadas en redes sociales y por dirigentes de la oposición, quienes tildaron los dichos de "cinismo" frente a la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados de haberes mínimos.

En tanto, sectores oficialistas respaldaron la postura de Menem enfocada en el orden de las cuentas públicas.

La controversia escaló debido a que su padre, el exsenador Eduardo Menem, percibe una jubilación de privilegio que ronda los 41 millones de pesos.

El exsenador accedió a una jubilación de privilegio tras una batalla judicial, en la que la Corte Suprema de Justicia dejó firme un fallo que elevó sus ingresos mensuales a una suma equivalente a más de 100 jubilaciones mínimas, además de un cobro retroactivo histórico de unos 1.500 millones de pesos.

Los senadores nacionales volverán a recibir un aumento en sus dietas y, a partir de agosto, pasarán a cobrar casi $12 millones brutos mensuales.

El incremento salarial surge del acuerdo firmado entre la vicepresidenta Victoria Villarruel, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los gremios del Congreso. La recomposición acumulada alcanza el 6,7%, luego del 12,5% otorgado durante el primer cuatrimestre del año.

La actualización se aplicará en tres etapas: un 2,4% retroactivo a junio, un 2,2% correspondiente a julio y un 1,9% en agosto, según el acta suscripta por los sindicatos APL, UPCN y ATE. Como las dietas de los senadores están atadas al valor del módulo legislativo por la denominada ley de enganche, cada modificación salarial impacta de manera directa sobre sus ingresos.

Con este nuevo ajuste, la dieta quedará conformada por 2.500 módulos, más 1.000 módulos en concepto de gastos de representación y 500 módulos por desarraigo.

De acuerdo con cálculos internos del Senado, el haber bruto mensual ascenderá a $11.877.000, sin contabilizar los descuentos correspondientes a obra social, aportes jubilatorios e Impuesto a las Ganancias.

Entre enero y agosto, los ingresos de los senadores acumularán una mejora cercana a $1,2 millones, por encima de la inflación del primer semestre, que el INDEC ubicó en 16,8%. Un informe del Ministerio de Trabajo, citado por Ámbito, señala además que solo ocho convenios salariales lograron superar el índice de precios durante ese período.

La situación contrasta con la de los diputados nacionales, que no están alcanzados por la ley de enganche. En la actualidad, perciben un salario bruto de $6.072.000 y un ingreso neto cercano a $4,3 millones, una diferencia que volvió a generar malestar dentro de la Cámara baja.

Fuentes parlamentarias indicaron a El Cronista que la discusión sobre las remuneraciones de los diputados podría retomarse una vez finalizado el receso legislativo, en el ámbito de la Comisión de Presupuesto.

El acuerdo paritario también contempla una actualización para el personal del Congreso. La categoría 1 pasará de $2.352.866 en mayo a $2.509.123 en agosto, mientras que la categoría 6, la de mayor cantidad de trabajadores, aumentará de $1.119.351 a $1.193.538.