¿El Gobierno elimina la garrafa social?: qué puede pasar

El proyecto deroga la ley que regula el mercado del GLP y limita las herramientas estatales para fijar precios y sostener subsidios.

El Gobierno prepara una reforma que puede cambiar el precio de las garrafas y el esquema de asistencia para los hogares que utilizan gas envasado. El proyecto de desregulación impulsado por el ministro Federico Sturzenegger propone derogar la Ley N° 26.020, que regula el mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP).

La iniciativa elimina el régimen que permite al Estado intervenir sobre distintos aspectos de la comercialización del gas en garrafas y cilindros. Entre otros puntos, la norma vigente contempla mecanismos para establecer precios de referencia, regular el abastecimiento y sostener la denominada garrafa social.

Qué pasará con la garrafa social

El proyecto busca eliminar el marco regulatorio que sostiene las herramientas estatales específicas para intervenir en el mercado del GLP.

Si el Congreso aprueba la iniciativa, los precios de las garrafas quedarán sujetos en mayor medida a la oferta y la demanda. Además, el Estado ya no contará con el mismo esquema regulatorio para establecer precios de referencia, fijar condiciones de comercialización o regular el abastecimiento.

El proyecto también deroga las normas que permiten regular precios, cantidades, volúmenes, márgenes de rentabilidad y condiciones comerciales del mercado del gas licuado.

La ley que el Gobierno busca derogar

La Ley N° 26.020 establece el Régimen Regulatorio de la Industria y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo. La norma define al GLP como un servicio público de interés general y le otorga al Estado herramientas para intervenir en el funcionamiento del sector.

Ese marco regulatorio rige desde 2005 y alcanza al gas que se comercializa principalmente en garrafas y cilindros.

La reforma de Sturzenegger plantea eliminar ese régimen y avanzar hacia un mercado con menos regulaciones y mayor libertad para definir precios y condiciones comerciales.

El proyecto forma parte de un paquete de desregulaciones

La modificación del mercado de las garrafas integra un borrador de 144 páginas que deroga y modifica distintas leyes.

El proyecto también propone cambios en el mercado inmobiliario, la venta de medicamentos, el precio de los libros, el sector agroganadero, la industria vitivinícola y la navegación.

En el caso del mercado inmobiliario, reduce los requisitos para ejercer como corredor y elimina la obligación de contar con un título universitario específico.

Para las farmacias, elimina la exclusividad para vender medicamentos de venta libre y habilita su comercialización en otros establecimientos.

Además, deroga la ley que establece el precio uniforme de venta de los libros y elimina la obligación de realizar en la Argentina el doblaje de determinados contenidos extranjeros.

Qué falta para que cambie el precio de las garrafas

El proyecto todavía no ingresó al Congreso. Por lo tanto, el esquema vigente continúa sin modificaciones.

Para que cambien las reglas del mercado del gas envasado, el Poder Ejecutivo deberá enviar la iniciativa al Congreso y conseguir su aprobación.

El borrador cuenta con el respaldo de la Casa Rosada y forma parte de la agenda de desregulación que impulsa Sturzenegger. La eventual derogación de la Ley N° 26.020 abrirá una discusión sobre el futuro de la garrafa social, la intervención estatal en el mercado del GLP y el impacto que la liberalización de precios podría tener sobre los hogares que no cuentan con acceso a la red de gas natural.

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