La economía sufrió su segunda caída mensual al hilo en mayo

A contramano de lo que esperaba el mercado, la actividad económica encadenó su segunda caída mensual consecutiva en mayo. Asimismo, en términos interanuales la economía se mantuvo casi estable y volvió a mostrar una marcada disparidad entre los distintos rubros.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC fue 0,5% inferior al de abril. De este modo, la serie desestacionalizada mostró niveles similares a los que viene exhibiendo desde febrero de 2025, más allá de alguna desviación puntual.

El sector Agricultura, ganadería, caza y silvicultura creció 4,6% interanual y tuvo el mayor impacto positivo sobre el EMAE, seguido por Explotación de minas y canteras. En conjunto, estos dos sectores sumaron 1,2 puntos porcentuales al crecimiento interanual del índice.

En contraste, siete sectores presentaron caídas respecto al año anterior. El mayor descenso correspondió a Pesca, que retrocedió 29,3 por ciento. Industria manufacturera y Comercio mayorista, minorista y reparaciones también registraron bajas, de 5,6% y 4,3% respectivamente. En total, estos tres sectores restaron 1,4 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.