El siniestro vial se produjo en la esquina de Alsina y Vélez Sarsfield. Los conductores de los dos vehículos involucrados fueron asistidos en el lugar por una ambulancia. El equipo médico comprobó que solo sufrieron golpes leves.

Dos conductores con contusiones a raíz de un choque en La Loma

Alrededor de las 17:20 de este viernes, se produjo un choque entre dos automóviles en la esquina de Alsina y Vélez Sarsfield, en el sector del centro de Comodoro Rivadavia denominado La Loma.

Personal policial de la Seccional Primera acudió al lugar y constató que el siniestro vial involucró a un Ford Focus y una Volkswagen Suran.

De manera preventiva intervino una ambulancia del Hospital Regional. El personal médico asistió a los ocupantes de ambos vehículos. Tras la evaluación, se confirmó que ninguno presentaba lesiones.

Además, inspectores municipales de Tránsito realizaron los correspondientes controles de alcoholemia a ambos conductores, con resultados negativos. Además, la documentación de los vehículos se encontraba en regla.