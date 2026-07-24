El vehículo de patente chilena se dirigía hacia Coyhaique con un cargamento de bebidas alcohólicas. El conductor sufrió lesiones leves.

Un camión volcó sobre la nieve en la Ruta 260

Un camión de una empresa de transporte chilena volcó este viernes en territorio chubutense, sobre la ruta Nacional 260, unos 25 kilómetros al oeste del cruce con la ruta Nacional 40. Según el reporte policial, el conductor sufrió golpes leves.

El siniestro vial se produjo alrededor de las 16:20 cuando ya había pasado por Río Mayo y se dirigía hacia el paso fronterizo del Hito 50.

Según se informó, el vehículo circulaba desde Temuco con destino a Coyhaique, pasando por territorio argentino de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Debido a la presencia de hielo y nieve sobre la calzada, despistó hacia la banquina y terminó volcado.

A pesar del impacto, el conductor solo sufrió golpes leves y no fue necesario su traslado por lesiones de gravedad. Además, las compuertas del semirremolque permanecieron cerradas, por lo que la carga quedó contenida.

En el lugar trabajó personal de la Policía del Chubut junto a agentes de Vialidad Nacional, quienes coordinaron las tareas para el retiro del camión con la empresa responsable del transporte. También intervino personal del puesto sanitario de Lago Blanco.