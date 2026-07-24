Una organización dedicada al transporte de cocaína desde la provincia de Salta hacia Buenos Aires fue desarticulada tras una investigación que se extendió durante cinco meses. El operativo culminó con siete personas detenidas, el secuestro de casi 200 kilos de cocaína, armas de guerra, dinero en efectivo, vehículos y numerosos elementos utilizados por la banda.

Golpe al narcotráfico: secuestran casi 200 kilos de cocaína y detienen a siete personas

El procedimiento fue realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que trabajó en conjunto con la Policía de Salta bajo las directivas de la Justicia Federal.

La causa comenzó en febrero, cuando la Justicia ordenó profundizar las investigaciones sobre una presunta organización dedicada al tráfico de estupefacientes en el norte argentino.

Durante ese tiempo, los investigadores realizaron intervenciones telefónicas, análisis de teléfonos celulares, tareas de inteligencia, seguimientos, vigilancia y el monitoreo de documentación, lo que permitió identificar a los integrantes de la estructura, reconstruir sus movimientos y determinar el rol que cumplía cada uno dentro de la organización.

Uno de los procedimientos clave se produjo luego de seguir los movimientos de dos camionetas mediante cámaras de seguridad y dispositivos de rastreo satelital (GPS).

Uno de los vehículos fue interceptado en el peaje Cabeza de Buey, en Salta. En su interior viajaban dos mujeres junto a un menor de edad y, tras la requisa, los efectivos encontraron varios paquetes de cocaína ocultos dentro de la camioneta.

En paralelo, la segunda camioneta —que, según la investigación, actuaba como vehículo de apoyo o "punta"— fue detenida en la localidad de Metán, donde fue arrestado el principal sospechoso de la organización.

Diez allanamientos y un importante arsenal

Mientras se desarrollaban las detenciones, las fuerzas de seguridad realizaron 10 allanamientos en distintos domicilios vinculados con la banda.

Como resultado de los operativos fueron detenidas siete personas y se incautaron:

191,7 kilos de clorhidrato de cocaína.

Siete armas de fuego (cuatro pistolas, dos rifles y una carabina).

117 municiones de distintos calibres entre cartuchos y proyectiles.

6.257 dólares.

8.337.150 pesos argentinos.

Cinco vehículos (tres camionetas, un automóvil y una motocicleta).

26 teléfonos celulares, tarjetas SIM, notebooks y dispositivos de almacenamiento.

Máquinas contadoras de billetes, papel film y otros elementos de interés para la investigación.

Los detenidos quedaron a disposición de la Unidad Fiscal Federal de Salta, a cargo del fiscal Eduardo Villalba, mientras la investigación continúa para determinar si existen otros integrantes vinculados a la organización y establecer el alcance de la red de distribución de droga.