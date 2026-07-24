El 93% de los argentinos defiende la causa Malvinas y 2 de cada 3 creen que a Milei no le importa

El reciente Mundial 2026 ha cruzado las fronteras de la esfera deportiva para avivar emociones profundas en la identidad de los argentinos. En particular, el partido semifinal contra Inglaterra despertó sentimientos en torno a una causa largamente sentida: la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Este evento deportivo se transformó en un símbolo respetado tanto dentro como fuera del campo deportivo, avivando un reclamo que perdura y que se hace eco en la sociedad.

Según el informe "El Mundial y Malvinas", elaborado por la consultora CEOP Latam y difundido por C5N y minutouno.com, los resultados son claros y hablan por sí mismos. El 72% de los encuestados calificaron el enfrentamiento con Inglaterra como algo más trascendental que un simple partido de fútbol, reforzando la carga simbólica que el país ha percibido históricamente ante el equipo británico. Este choque deportivo resucitó memorias colectivas arraigadas, consolidando la importancia de la causa Malvinas en la conciencia Argentina.

El estudio además reflejó una gran disonancia entre la ciudadanía y las acciones del Gobierno respecto a la prohibición de portar banderas en el importante encuentro. El 65% de los argentinos afirmó categóricamente que el gobierno debería haber permitido mostrar la bandera de las Malvinas como expresión de soberanía, rechazando la decisión oficial de restringir estos símbolos patrios tan significativos, más aún cuando fueron apoyados explícitamente en el campo de juego.

En notable contraste con la disposición gubernamental, la representación llevada a cabo por los jugadores de la selección nacional recibió un soporte casi unánime. Al final del partido, los futbolistas exhibieron con orgullo la leyenda "Las Malvinas son argentinas", acción respaldada por el 83% de los encuestados (de los cuales el 66% se identificaron como "muy de acuerdo"). Solo un pequeño porcentaje, equivalente al 6%, manifestó su desconformidad con dicha demostración.

Esta encuesta revela no solo la perdurable centralidad del tema de las Malvinas en la psiquis social argentina, sino también el reclamo ciudadano de una postura más alineada con estas expectativas por parte de los mandatarios. El Mundial 2026 sirvió como telón de fondo para destacar un anhelo nacional persistente que sigue latente en la población y que reclama atención genuina de los líderes políticos.