Argentina afectada por nuevos aranceles de Trump

La medida rige desde este viernes con una tasa aduanera del 10 por ciento para los productos nacionales.

El Gobierno de Estados Unidos implementará a partir de este viernes un nuevo esquema de aranceles para importaciones provenientes de 60 países. La medida afecta de forma directa a la Argentina y a la Unión Europea (UE) con alícuotas generales que oscilan entre el 10 y el 12,6 por ciento, tras finalizar un periodo aduanero de transición.

La decisión de la Casa Blanca surge luego de una investigación comercial exhaustiva enmarcada en la Ley de Comercio de 1974. Washington fundamentó la sanción aduanera en la falta de medidas gubernamentales suficientes en los países afectados para frenar el ingreso de mercaderías elaboradas mediante esquemas de trabajo forzoso en el comercio internacional.

La resolución fue ratificada de manera oficial por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). El titular del organismo, Jamieson Greer, argumentó ante la prensa que el nuevo cuadro tarifario busca corregir distorsiones comerciales severas y penalizar violaciones a los derechos humanos en las cadenas de producción extranjeras.

Los productos de exportación argentinos afrontarán un gravamen general del 10 por ciento a partir del vencimiento del arancel temporal previo. No obstante, la normativa estadounidense prevé posibles exenciones parciales para sectores locales específicos que demuestren normativas efectivas de control laboral, aunque los rubros beneficiados todavía no fueron detallados.

La misma tasa aduanera del 10 por ciento regirá para socios comerciales clave de la región como México, Canadá y Ecuador, además del Reino Unido. Paralelamente, la normativa estadounidense mantiene exentas de estos gravámenes a las materias primas extranjeras críticas cuya penalización fiscal pueda provocar desabastecimiento interno o perturbaciones severas en la economía norteamericana.