La creciente tensión en Medio Oriente volvió a sacudir a los mercados internacionales. Este jueves, el precio del petróleo registró una fuerte suba impulsada por el recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán, un escenario que genera preocupación por posibles interrupciones en el suministro mundial de crudo.

El petróleo se dispara y queda al borde de los US$100

El Brent, referencia para los mercados europeos y uno de los indicadores más utilizados a nivel global, avanzó cerca de un 5% y alcanzó los US$98,74 por barril, quedando a un paso de la barrera de los US$100. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, subió un 4,31% y cotizó en US$90,58 por barril.

El conflicto vuelve a presionar al mercado

La recuperación del precio del petróleo responde al deterioro de la situación geopolítica tras el fin de la tregua entre Washington y Teherán. En los últimos días se reanudaron los ataques entre ambas naciones, lo que elevó la incertidumbre sobre el abastecimiento energético mundial.

Antes de la ofensiva militar iniciada a fines de febrero, el Brent cotizaba alrededor de los US$73 por barril. Si bien posteriormente había retrocedido tras un acuerdo de paz temporal, la reanudación de las hostilidades volvió a impulsar el valor del crudo.

El estrecho de Ormuz y otra ruta clave bajo tensión

Uno de los principales factores que explican la suba es la creciente preocupación por la seguridad en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el transporte de petróleo a nivel mundial.

A este escenario se suma la situación en el estrecho de Bab el-Mandeb, donde los hutíes de Yemen, aliados de Irán, incrementaron las restricciones al tránsito marítimo como respuesta al conflicto regional.

Este paso conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y concentra cerca del 12% del comercio marítimo global, incluyendo millones de barriles de petróleo y derivados. Cualquier alteración en esa ruta genera preocupación entre los inversores por un posible impacto en el abastecimiento y en los costos del transporte internacional.

¿Por qué sube el petróleo?

Los mercados suelen reaccionar rápidamente cuando existe riesgo de interrupciones en la oferta de energía. Ante un conflicto que involucra a países estratégicos para la producción y el transporte de crudo, los operadores anticipan posibles dificultades de abastecimiento, lo que impulsa el precio del barril.

Si la tensión continúa escalando, el encarecimiento del petróleo podría trasladarse a los combustibles, al transporte y a otros sectores de la economía, con impacto en los costos de producción y en la inflación a nivel global.