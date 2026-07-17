A partir de las bajas en los precios de petróleo y alimentos.

La inflación mayorista se moderó al 1,1% en junio, fundamentalmente debido a la caída en los precios de los hidrocarburos. Sucedió ante una menor presión sobre los costos energéticos a nivel global, en medio de la guerra de Medio Oriente.

Así lo informó este viernes el INDEC, a través de su Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM). Vale recordar que en mayo el referencial había subido un 2,5 por ciento.

"Se trató de la menor variación para un mes de junio de toda la serie que comienza en diciembre de 2015", destacó en sus redes el ministro de Economía, Luis Caputo.

El mayor aporte a esta desaceleración lo aportó la división de petróleo y gas, que el mes previo había arrojado un alza del 2,1%, y ahora exhibió un retroceso del -5,3%. Esto explicó por qué los productos primarios de origen nacional mostraron una variación negativa del -1,2% en el mes en cuestión.

Entre mediados de mayo y mediados de junio, que es el período que mide e IPIM, el precio internacional del barril de crudo en Londres, el Brent, se hundió cerca de 25%, luego de haberse disparado casi 50% hasta entonces, desde el comienzo del conflicto bélico entre Israel, EEUU e Irán.

Por su parte, en los productos manufacturados locales los precios subieron 1,6%. Aquí se destacó el recorte en sustancias y productos químicos, donde los precios pasaron de subir 7,2% a 2,7% entre mayo y junio. Asimismo, en alimentos y bebidas, la división de mayor peso, hubo una merma del -0,3%.

Los valores que más subieron fueron los de productos importados (+2,3%). Cabe remarcar que el dólar oficial avanzó 3% durante el período, luego de varios meses en calma.