Están de acuerdo todos menos Milei: EEUU defendió el derecho a la libre expresión

Andrew Giuliani, designado por Donald Trump para coordinar la organización del Mundial 2026, sostuvo que los futbolistas argentinos tienen derecho a expresar su mensaje al exhibir la bandera de Malvinas y fundamentó su postura en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

La organización estadounidense del Mundial 2026 restó importancia a la exhibición de la bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" por parte de jugadores de la Selección tras la victoria frente a Inglaterra y respaldó el derecho de los futbolistas a manifestarse.

La posición fue expresada por Andrew Giuliani, designado por Donald Trump para encabezar la organización del torneo en Estados Unidos. Durante una conferencia de prensa en Nueva York, aseguró que la situación está amparada por la Primera Enmienda de la Constitución de ese país, que protege, entre otras garantías, la libertad de expresión.

"Creemos en los derechos de la Primera Enmienda de la Constitución aquí en los Estados Unidos", afirmó Giuliani al responder una consulta de El Observador USA y otros medios. Más adelante, reforzó esa postura al señalar que "los argentinos tienen la capacidad de hacerlo en los Estados Unidos".

El funcionario hizo referencia al festejo protagonizado por Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez, quienes desplegaron sobre el campo de juego una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", una acción que podría ser evaluada por la FIFA por su contenido político.

El episodio adquirió mayor repercusión porque, antes del encuentro, el operativo de seguridad había informado que no se permitiría el ingreso al estadio de banderas, camisetas o carteles con referencias a las Islas Malvinas o a la guerra de 1982.

Durante la conferencia, Giuliani también elogió la remontada de la Selección argentina frente a Inglaterra y destacó la actuación de Lionel Messi, a quien comparó con Michael Jordan por su influencia en el desarrollo del partido.

Además, anticipó que Donald Trump asistirá a la final del Mundial en Nueva Jersey y deslizó la posibilidad de que el presidente estadounidense invite al campeón a la Casa Blanca. Poco después de la conferencia, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, saludó a Trump en presencia del titular de la FIFA, Gianni Infantino.