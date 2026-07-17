Tras la clasificación a la final del Mundial 2026 frente a España, la Casa Rosada estudia una medida excepcional para facilitar el operativo de recepción del plantel. La decisión se evalúa con independencia del resultado del partido y en medio de la tensión institucional con la AFA.

Entre un asueto y un feriado: el plan para recibir a la Selección

El Gobierno nacional analiza decretar un asueto administrativo o un feriado para las jornadas posteriores a la final del Mundial 2026, en la que la Selección argentina enfrentará a España. La posibilidad forma parte de la planificación del operativo de seguridad previsto para el regreso del plantel dirigido por Lionel Scaloni y se mantiene bajo estudio cualquiera sea el resultado del encuentro.

Fuentes oficiales señalaron que la medida todavía se encuentra en evaluación y que la organización dependerá de la agenda de viaje que defina la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), además de las decisiones que adopten los propios futbolistas respecto de los festejos.

Entre las alternativas que se analizan figura un feriado nacional, con alcance para los sectores público y privado, o un asueto administrativo limitado al ámbito de la administración pública nacional.

Como antecedente, en diciembre de 2022 el gobierno de Alberto Fernández dispuso un feriado nacional dos días después de la consagración en Qatar para acompañar la celebración de la Selección junto a la ciudadanía.

La coordinación del recibimiento también se desarrolla en un contexto de tensión entre la Casa Rosada y la AFA. La relación entre el presidente Javier Milei y el titular de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, atraviesa un momento de conflicto, marcado por las auditorías de ARCA y el impulso oficial a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

Pese a ese escenario, desde el Gobierno indicaron que buscan mantener separados los aspectos operativos de las diferencias institucionales. En ese marco, la instrucción presidencial contempla poner a disposición el balcón de la Casa Rosada para un eventual saludo de los jugadores, con la condición de que el edificio permanezca sin funcionarios políticos para que el protagonismo quede exclusivamente en el plantel y los hinchas.