La entidad publicó un documento institucional en el que destaca el valor cultural, deportivo y simbólico del fútbol argentino, luego de las repercusiones por los festejos de la Selección tras vencer a Inglaterra.

La AFA le respondió al gobierno de Milei tras la controversia por la bandera de Malvinas

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió este viernes un documento institucional en medio de la controversia generada tras la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra. El texto fue publicado después de las repercusiones por la celebración de jugadores de la Selección junto a una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas".

La imagen provocó cuestionamientos en el Reino Unido y dio lugar a pedidos para que la FIFA evaluara lo sucedido. En ese contexto, la conducción encabezada por Claudio Tapia optó por difundir un comunicado centrado en el papel de la Selección como representación del país y en la proyección internacional del fútbol argentino.

Bajo el título "El fútbol argentino, un activo estratégico de la Nación", el documento desarrolla una reflexión sobre la influencia del seleccionado nacional y el valor que el deporte aporta a la imagen del país.

"Hay riquezas que no figuran en las reservas de un Banco Central. No cotizan en bolsas internacionales ni se transportan en barcos. Sin embargo, generan prestigio, confianza, reconocimiento y oportunidades para un país entero. El fútbol argentino es una de ellas", expresa el comienzo del comunicado difundido por la AFA.