El transporte público cambia su funcionamiento por la Final

El servicio de colectivos dejará de circular una hora antes del partido entre Argentina y España. La reanudación estará sujeta al desarrollo de la jornada y a las condiciones de seguridad.

El servicio de transporte público de Comodoro Rivadavia funcionará con un esquema especial este domingo debido a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

El responsable del área de Transporte, Nicolás Stoyanoff, informó en diálogo con Del Mar Digital que los colectivos suspenderán su recorrido una hora antes del inicio del encuentro. La medida busca facilitar el operativo de seguridad y el movimiento en distintos sectores de la ciudad.

Respecto de la normalización del servicio, Stoyanoff explicó que estará vinculada al desarrollo de la jornada. Si tras el partido no se producen concentraciones, los colectivos volverán a circular al finalizar el encuentro.

En cambio, si una eventual victoria de la Selección Argentina deriva en festejos masivos en el centro de la ciudad, la reanudación del transporte quedará supeditada a que existan las condiciones de seguridad necesarias para su funcionamiento.