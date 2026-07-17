La SCPL informó que, por el momento, no hay un horario estimado para la normalización del suministro.

Siete barrios de zona norte se quedaron sin agua por una avería

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este viernes 17 de julio, desde las 22:30, se interrumpió el suministro de agua potable en siete barrios de la zona norte de Comodoro Rivadavia debido a una avería detectada en el subacueducto Arenal-Ciudadela.

Los sectores afectados por el corte son los barrios Güemes, Sarmiento, Bella Vista Norte, Gesta de Malvinas, ARA San Juan, Padre Corti y la parte alta de Ciudadela.

Además, la prestataria indicó que los vecinos del barrio Km 14 podrían registrar baja presión en sus conexiones domiciliarias como consecuencia del inconveniente.

Desde la SCPL señalaron que, por el momento, no existe un horario estimado para la restitución del servicio, ya que las tareas de reparación continúan y dependerán de la evolución de los trabajos.

Finalmente, el Departamento de Saneamiento y el Departamento Sistema Acueductos y Acuíferos solicitaron a la comunidad hacer un uso racional del agua mientras se extienda la contingencia.