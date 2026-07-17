Un ciclista fue embestido por una camioneta

Un hombre de 68 años fue trasladado, este viernes por la tarde, al Hospital Regional tras haber sido embestido cuando circulaba en bicicleta por Polonia y Jauretche, en el barrio Pueyrredón.
El ciclista fue golpeado por una Volkswagen Amarok, conducida por un joven de 17 años.
Según el reporte policial, la víctima manifestó fuertes dolores en el cuello y la zona cervical, por lo que recibió asistencia médica en el lugar y luego fue derivada al hospital.
El test de alcoholemia realizado al conductor de la camioneta arrojó resultado negativo.