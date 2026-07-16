Un automovilista despistó frente al Cenotafio

El siniestro vial, sobre la Ruta 3, se produjo en momentos en que llovía.

Un automovilista protagonizó un despiste este jueves al mediodía sobre la ruta Nacional 3, a la altura del monumento Cenotafio, en el sentido norte sur de acceso al centro de Comodoro Rivadavia.

El accidente ocurrió cerca de las 12:40, cuando personal policial tomó intervención tras recibir un aviso telefónico sobre un despiste ocurrido en la bajada desde el sector de Eureka.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un Volkswagen Gol Trend se encontraba detenido a la espera de una grúa particular.

El episodio no dejó personas lesionadas mientras que el automóvil sufrió daños en el paragolpes delantero izquierdo.

Según el informe policial, el despiste se habría producido debido a la calzada resbaladiza por la lluvia.