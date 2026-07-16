Golpearon al padre del niño víctima del infanticidio que conmocionó a Comodoro en abril

Luis Armando López fue encontrado con múltiples golpes y en estado de intoxicación alcohólica en la avenida Polonia.

Un nuevo episodio policial involucra a la familia de Ángel López, el niño de 4 años que fue víctima de un infanticidio que conmocionó a Comodoro Rivadavia en abril de este año. En esta oportunidad, Luis Armando López (34), padre del menor, fue hallado golpeado y en estado de intoxicación alcohólica durante la noche del miércoles.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:50, cuando personal de la Seccional Cuarta acudió a la intersección de avenida Polonia y 10 de Noviembre tras recibir un alerta sobre una persona lesionada en la vía pública.

El jefe de la Unidad Regional, Cristian Mulero, informó a Crónica que los efectivos encontraron a López con visibles signos de haber sido agredido físicamente y en un evidente estado de ebriedad. Debido a su condición, el hombre manifestó inicialmente no recordar cómo había llegado al lugar ni las circunstancias en las que había resultado herido.

Ante la gravedad de los golpes, se solicitó una ambulancia que lo trasladó al Hospital Regional, donde recibió atención médica y permaneció en observación hasta recuperar la lucidez.

Una vez estabilizado, López relató que había mantenido una discusión con su pareja y posteriormente señaló a ella y a un sobrino de la mujer como los presuntos responsables de la golpiza, de acuerdo con fuentes policiales.

"El mismo no pudo establecer cómo había llegado al lugar producto del estado de alcohol que tenía, y fue trasladado por la ambulancia al hospital porque tenía golpes importantes. Luego aseguró haber tenido una discusión de pareja y producto de eso terminó agredido. Permaneció en el hospital hasta que recobró su lucidez y posteriormente se retiró por sus propios medios", explicó Mulero.

Desde el Hospital Regional indicaron que, si bien presentaba golpes en distintas partes del cuerpo, las lesiones no revisten gravedad y se encuentra fuera de peligro.

La Policía inició actuaciones de oficio para esclarecer las circunstancias del hecho. Por el momento no se informaron detenciones ni medidas judiciales contra las personas señaladas por la víctima, mientras continúa la investigación para determinar cómo ocurrió la agresión.