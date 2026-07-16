Dos jóvenes apuñalados, durante los festejos, detrás del Museo Ferroviario

El ataque ocurrió este miércoles alrededor de las 20:30. Las víctimas, ambas de 18 años, sufrieron heridas de arma blanca.

Dos jóvenes de 18 años resultaron heridos con un arma blanca durante los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a la final, en un violento episodio registrado este miércoles alrededor de las 20:30 detrás del Museo Ferroviario.

El hecho ocurrió en un sector alejado del principal operativo de seguridad dispuesto para la concentración de hinchas, donde por motivos que aún se investigan se produjo el ataque.

Como consecuencia de la agresión, uno de los jóvenes sufrió una herida punzocortante en el abdomen, mientras que el otro recibió una lesión en uno de sus glúteos. Ambos fueron asistidos y trasladados para recibir atención médica.

Pese a la gravedad del episodio, fuentes oficiales confirmaron que los dos jóvenes se encuentran fuera de peligro.

Las autoridades trabajan para establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque e identificar a los responsables del hecho.