Conductor huye tras choque donde queda una mujer herida

El siniestro ocurrió en el acceso a Rada Tilly. La acompañante de una camioneta sufrió una lesión en un hombro.

Una mujer resultó lesionada este miércoles por la noche como consecuencia de un choque registrado en la rotonda de las rutas Nacional Nº 3 y Provincial Nº 26, en el acceso a Rada Tilly. El conductor del otro vehículo involucrado se dio a la fuga y es buscado por la Policía.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:10, cuando personal de la Comisaría de Rada Tilly fue alertado mediante un llamado telefónico sobre una colisión en ese sector.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que una camioneta Ford EcoSport de color negro presentaba importantes daños en la parte delantera y trasera y se encontraba detenida sobre la banquina.

En el interior del rodado se hallaba la acompañante del conductor, quien manifestaba una lesión en el hombro derecho. Personal del servicio de emergencias EMEC le brindó asistencia en el lugar y posteriormente la trasladó a la Clínica del Valle. De acuerdo con la información policial, la mujer se encontraba fuera de peligro.

El conductor de la camioneta explicó que fueron embestidos desde atrás por un vehículo de color gris, aunque no pudo precisar su marca ni modelo. También indicó que, tras el impacto, el automovilista continuó su marcha en dirección a Rada Tilly sin detenerse para asistir a los ocupantes del vehículo.

Por disposición de la Fiscalía de turno, la Ford EcoSport fue secuestrada preventivamente para la realización de las pericias correspondientes, mientras la Policía avanza con la investigación para identificar al conductor que abandonó el lugar del siniestro.