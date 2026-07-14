El siniestro ocurrió este martes por la mañana frente a la maderera Bitópulos. La mujer no sufrió lesiones.

Conductora despista sobre el camino Roque González y termina en la banquina

Un nuevo siniestro vial se registró este martes por la mañana en la zona sur de Comodoro Rivadavia. El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 en el camino Roque González y la avenida Polonia, frente a la maderera Bitópulos.

Según informó la Policía, una mujer que conducía un Ford Ka en sentido norte-sur perdió el control del vehículo por causas que aún se investigan, despistó y terminó sobre la banquina.

Al ser entrevistada por los efectivos que intervinieron en el lugar, la conductora manifestó que circulaba a velocidad moderada cuando se produjo el incidente. Tras ser asistida, se constató que no presentaba lesiones.

Debido a la posición en la que quedó el automóvil, fue necesaria la intervención de maquinaria para reubicarlo sobre la calzada. Posteriormente, el rodado permaneció en el lugar bajo resguardo hasta la llegada de la grúa de la compañía aseguradora.